Автомобиль едва не зашиб прохожих дорожным знаком в центре Екатеринбурга

Автомобиль едва не зашиб прохожих дорожным знаком в центре Екатеринбурга
Автомобиль едва не зашиб прохожих дорожным знаком в центре Екатеринбурга
Сегодня, 18:02ПроисшествияФото: скриншот видео группы «Екатеринбург-Серов» «ВКонтакте»
Машина снесла дорожный знак на тротуаре, который едва не упал на пешеходов, в центре Екатеринбурга.

ДТП произошло вечером 22 января. На перекрестке Малышева и Банковского переулка автомобиль не вписался в поворот и влетел в ограничительный столбик и дорожный знак, от которого едва успели увернуться шедшие по тротуару прохожие.

В машине находились четверо молодых людей и девушка. Прибывшие сотрудники ГИБДД, по словам сотрудника магазина вблизи места ДТП, поговорили с ними 15 минут и уехали. Молодые люди вызвали службы, которые подняли их со столбика с помощью домкрата, и также покинули место аварии, сообщает Е1.

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