Автомобиль едва не зашиб прохожих дорожным знаком в центре Екатеринбурга

В машине находились четверо молодых людей и девушка. Прибывшие сотрудники ГИБДД, по словам сотрудника магазина вблизи места ДТП, поговорили с ними 15 минут и уехали. Молодые люди вызвали службы, которые подняли их со столбика с помощью домкрата, и также покинули место аварии, сообщает Е1.