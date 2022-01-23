Четыре автомобиля сгорели на парковке в Екатеринбурге

Сразу четыре автомобиля воспламенились на одной из парковок Екатеринбурга. Все произошло утром 23 января. У пятой машины пострадал кузов.

На пульт диспетчера сообщение о пожаре поступило в 05.02. пожар произошел на парковке в переулке Выездном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате происшествия на площади 20 квадратных метров сгорели легковые автомобили Audi A7, Audi, Škoda Octavia, Volkswagen Polo, а также поврежден кузов Lada Largus Тушением огня занимались две единицы техники и девять человек личного состава. Напомним, в период с 30 по 31 декабря на территории Нижнего Тагила и пригорода произошло два пожара. В них сгорели иномарка и садовый дом. Иномарка и садовый дом сгорели в Нижнем Тагиле и пригороде

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