Четыре автомобиля сгорели на парковке в Екатеринбурге

На пульт диспетчера сообщение о пожаре поступило в 05.02. пожар произошел на парковке в переулке Выездном, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. В результате происшествия на площади 20 квадратных метров сгорели легковые автомобили Audi A7, Audi, Škoda Octavia, Volkswagen Polo, а также поврежден кузов Lada Largus
Тушением огня занимались две единицы техники и девять человек личного состава.
Напомним, в период с 30 по 31 декабря на территории Нижнего Тагила и пригорода произошло два пожара. В них сгорели иномарка и садовый дом.