Пара из Екатеринбурга едва не замерзла на трассе в «Делимобиле»

Тем временем на улице было минус двадцать, а молодые люди были легко одеты. Механик добирался до места происшествия более четырех часов. Чтобы не замерзнуть, Алена и Виталий по очереди преодолевать несколько километров до деревни, где их пускали посидеть в теплом вагончике.