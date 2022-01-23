Пара из Екатеринбурга едва не замерзла на трассе в «Делимобиле»

Арендованный автомобиль заглох у поселка Антоново в Артемовском районе. Когда пара позвонила в службу поддержки «Делимобиля», им сообщили, что они должны остаться в машине и дожидаться механика. Ни уехать, оставив авто, ни вызвать эвакуатор им не разрешили, пригрозив крупными штрафами.
Тем временем на улице было минус двадцать, а молодые люди были легко одеты. Механик добирался до места происшествия более четырех часов. Чтобы не замерзнуть, Алена и Виталий по очереди преодолевать несколько километров до деревни, где их пускали посидеть в теплом вагончике.
На следующий день оба они заболели. Пара намерена обратиться в суд.
Мы чуть не умерли. А ведь в машине могли быть дети, пожилые, больные люди. Но нам не предоставили никаких вариантов, кроме как умереть на морозе,рассказывает девушка в паблике «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «Вконтакте».