Пожарным запретили ездить на красный после аварии с машиной МЧС в Каменске-Уральском

ДТП, в котором пострадала машина МЧС, произошло в Каменске-Уральском. После этого вышло распоряжение, которое запрещает пожарным ехать на «красный» сигнал светофора. В ГУ МЧС по Свердловской области пообещали проверить информацию.

Местных жителей данная ситуация возмутила, они приняли сторону водителя пожарной машины и выступили с предложением дополнить распоряжение. Больше всего люди переживают, что пока пожарные расчеты будут стоять на светофорах, в огне пострадают горожане, сообщает Е1. Само ДТП произошло утром 17 января на перекрестке улиц Суворова и Каменской. Ранее там же столкнулись другие две машины. В ГИБДД причиной инцидента назвали невнимательность водителей. Там рассказал, что водитель машины Geely не предоставил преимущество машине спасателей, после чего случилось столкновение. Водитель «Урал» же не убедился, что маневры безопасны. В результате машины получили механические повреждения. Напомним, водитель такси «Успех» — 62-летний житель Верхней Салды, пострадавший в ДТП на улице Алтайская в Нижнем Тагиле, умер от полученных травм. Скончался пострадавший в ДТП водитель такси «Успех» на Алтайской в Нижнем Тагиле

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