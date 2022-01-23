«Сливал раствор на газон»: мужчина обвинил водителя в загрязнении Екатеринбурга

Евгений рассказал, что водитель стоял на перекрестке и сливал раствор на газон, а когда мужчина сделал замечание, то сразу же уехал, пишет Е1. В Unimix-Ural, чья эмблема была наклеена на бетономешалку, предположили, что вытекал не цемент, а жидкость. Там рассказали, что для того, чтобы слить цемент, нужно выйти из кабины.
Возможно, вытекало «молочко» из лотка, остатки жидкости после промывки,заявили в компании.
Также там отметили, что для слива бетона существуют специальные места, где машину сразу и промывают.