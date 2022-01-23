Жительница Екатеринбурга лишилась 900 тысяч из-за телефонных мошенников

Злоумышленник позвонил женщине и представился работником одного из силовых ведомств, после чего рассказал историю о том, что с ее карты пытаются украсть деньги. Чтобы предотвратить это, лжесиловик предложил екатеринбурженке взять несколько кредитов и погасить через «специальные» банкоматы, что она и сделала.
Получив деньги на свои счета, мошенники перестали звонить женщине. Она поняла, что была обманута, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе екатеринбургского УМВД.