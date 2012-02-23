«Притворяшка-вор» едва не отравил тагильчан
23 февраля 2012, 15:00ПроисшествияОльга
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Сотрудники свердловского Россельхознадзора выявили в Нижнем Тагиле казенный склад зерна, где обитали опасные для жизни и здоровья граждан вредители – «притворяшка-вор» и мучной клещ, сообщает «Новый регион».
На складе не проводилась обработка от крыс и насекомых, а в сметках пылии просыпи выявлены «мучной клещ» и «притворяшка-вор» (в случаеопасности притворяется мертвым). Эти вредители вызывают серьёзныеотравления и аллергические реакции как у человека, так и у животных.
В общей сложности на складе находилось 10 тонн зерна. По факут нарушений возбуждены административные дела.
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