«Притворяшка-вор» едва не отравил тагильчан

На складе не проводилась обработка от крыс и насекомых, а в сметках пылии просыпи выявлены «мучной клещ» и «притворяшка-вор» (в случаеопасности притворяется мертвым). Эти вредители вызывают серьёзныеотравления и аллергические реакции как у человека, так и у животных.