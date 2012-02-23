В «Газпроме» предотвратили хищение акций на 20 млн рублей
23 февраля 2012, 12:27ПроисшествияОльга
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Полиция задержала организатора преступной схемы - 50-летнего бизнесмена, а также активных участников группы, сообщили в пресс-службе ГУЭБ.
По месту работы и жительства подозреваемых провели обыски, изъятыпредметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность.
Пакеты ценных бумаг похитили у трёх акционеров в июле-августе 2008 года.акции зачислили на депозитарный счет физического лица, от именикоторого злоумышленники по поддельному паспорту проводили операции пообналичиванию ценных бумаг.
© РСН
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