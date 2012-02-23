В «Газпроме» предотвратили хищение акций на 20 млн рублей

По месту работы и жительства подозреваемых провели обыски, изъятыпредметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Пакеты ценных бумаг похитили у трёх акционеров в июле-августе 2008 года.акции зачислили на депозитарный счет физического лица, от именикоторого злоумышленники по поддельному паспорту проводили операции пообналичиванию ценных бумаг.