В отношении нижнетагильских судебных приставов возбуждено 8 уголовных дел

В результате проверки было установлено восемь фактов изготовлениясудебными приставами-исполнителями подложных документов-актов оневозможности взыскания с должника. В последующем выносилосьпостановление об окончании исполнительных производств и возвращениивзыскателю исполнительного документа.

Указанные материалы дляпринятия решения были направлены прокуратурой Пригородного района вТагилстроевский МСО Нижнего Тагила СУ СК РФ по Свердловской области длярешения вопроса об уголовном преследовании по статье УК РФ «Служебныйподлог».