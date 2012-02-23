В отношении нижнетагильских судебных приставов возбуждено 8 уголовных дел
Прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила в конце декабря прошлого года провела проверку исполнения отделом судебных приставов по Ленинскому району города и Пригородному району УФССП РФ по Свердловской области законодательства об исполнительном производстве в части исполнения решений суда о взыскании штрафов. Об этом агентству ЕАН сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате проверки было установлено восемь фактов изготовлениясудебными приставами-исполнителями подложных документов-актов оневозможности взыскания с должника. В последующем выносилосьпостановление об окончании исполнительных производств и возвращениивзыскателю исполнительного документа.
Указанные материалы дляпринятия решения были направлены прокуратурой Пригородного района вТагилстроевский МСО Нижнего Тагила СУ СК РФ по Свердловской области длярешения вопроса об уголовном преследовании по статье УК РФ «Служебныйподлог».
По результатам рассмотрения указанных материалов вфеврале 2012 года было возбуждено восемь уголовных дел в отношениисудебных приставов по Ленинскому району Нижнего Тагила и Пригородномурайону Свердловской области УФССП РФ по Свердловской области.
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