Законодатели США получили письма с угрозами и порошком

По сообщениям правоохранительных органов, вещество было отдано на анализи оказалось неопасным. Начальник службы безопасности Сената США ТерренсГейнер предупредил, что инциденты могут повториться. По его словам,отправитель предупредил, что некоторые из писем могут содержать опасноедля здоровья вещество. Гейнер добавил также, что служащие должны уделятьособое внимание письмам из города Портланд, штат Орегон.

Кромеконгрессменов письма получили видные телевизионные ведущие — Джон Стюарти Стивен Колберт, пишет MIGnews. В этих посланиях говорилосьо готовящейся биологической атаке на американских сенаторов.

Другиеписьма в ряд информационных агентств со штемпелем Орегонапредупреждали, что всего в Вашингтон и в штаб-квартиры сенаторов СШАнаправлены сто писем, в десяти из них содержится возбудительсмертельного заболевания, сообщили в полиции.