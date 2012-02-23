Законодатели США получили письма с угрозами и порошком
Как сообщает «Голос Америки», три письма с угрозами в адрес трех членов Конгресса, содержащие «подозрительное сыпучее вещество», были доставлены в их офисы.
По сообщениям правоохранительных органов, вещество было отдано на анализи оказалось неопасным. Начальник службы безопасности Сената США ТерренсГейнер предупредил, что инциденты могут повториться. По его словам,отправитель предупредил, что некоторые из писем могут содержать опасноедля здоровья вещество. Гейнер добавил также, что служащие должны уделятьособое внимание письмам из города Портланд, штат Орегон.
Кромеконгрессменов письма получили видные телевизионные ведущие — Джон Стюарти Стивен Колберт, пишет MIGnews. В этих посланиях говорилосьо готовящейся биологической атаке на американских сенаторов.
Другиеписьма в ряд информационных агентств со штемпелем Орегонапредупреждали, что всего в Вашингтон и в штаб-квартиры сенаторов СШАнаправлены сто писем, в десяти из них содержится возбудительсмертельного заболевания, сообщили в полиции.
Стоит отметить, чтосообщения о подозрительных письмах появились спустя неделю после того,как полиция задержала человека, который подозревается в том, чтопланировал взорвать Конгресс США. Кроме того, марокканец Амин аль-Халифихотел совершить нападение на принадлежащее Пентагону здание в городеАлександрия. Агенты ФБР арестовали марокканца 17 февраля, когда он ужевыезжал «на дело». В органах подчеркивают, что аль-Халифи не был связанс «Аль-Каидой» и действовал в одиночку.