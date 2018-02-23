6-летний ребенок-инвалид погиб после падения из окна в Каменске-Уральском

22 февраля из окна одной из квартир на 4 этаже на улице Алюминиевой в Каменске-Уральском выпал ребенок. Как рассказали свидетели, случайные прохожие сразу вызвали скорую помощь.

Врачи оказались на месте трагедии через 10-15 минут после звонка, однако мальчик к тому времени скончался от несовместимых с жизнью травм.

Погибшему ребенку было 6 лет, он болел ДЦП. Сейчас в полиции устанавливают полную картину случившегося, сообщает портал KU66.ru.