Джип после ДТП отбросило на 13-летнюю екатеринбурженку: девочка в больнице (ФОТО)
23 февраля, 12:00Происшествия
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22 февраля в Екатеринбурге произошла авария, в которой получила травмы 13-летняя девочка. Иномарка столкнулась с джипом, после чего внедорожник отбросило на школьницу.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации ГИБДД, 44-летний мужчина на Toyota Avensis ехал по улице Космонавтов в Екатеринбурге и на регулируемом перекрестке с улицей Ломоносова не уступил дорогу внедорожнику Brilliance V5, двигавшемуся по встречной полосе.
Автомобили столкнулись, и из-за сильного удара джип отбросило на тротуар. Там стояла 13-летняя школьница. Пострадавшую с предварительным диагнозом - ушиб мягких тканей голени - доставили в больницу. По факту происшествия проходит проверка, пишет E1.ru.
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Фото: E1.ru
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