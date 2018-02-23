Джип после ДТП отбросило на 13-летнюю екатеринбурженку: девочка в больнице (ФОТО)

По информации ГИБДД, 44-летний мужчина на Toyota Avensis ехал по улице Космонавтов в Екатеринбурге и на регулируемом перекрестке с улицей Ломоносова не уступил дорогу внедорожнику Brilliance V5, двигавшемуся по встречной полосе.