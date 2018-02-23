Осужденный на 2,5 года екатеринбуржец пытался спрятаться в диване от розыска

На оглашение приговора суда мужчина не явился и был объявлен в розыск.

В ходе розыскных мероприятий на место проживания злоумышленника прибыли сотрудники розыскного отдела. На месте они сначала обратили внимание на количество обуви в прихожей, не соответствующее количеству человек в помещении. Затем, заглянув под диван, увидели торчащую ногу. Выяснилось, что в диване прятался осужденный.