Осужденный на 2,5 года екатеринбуржец пытался спрятаться в диване от розыска
23 февраля, 19:00Происшествия
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Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина украл у своего знакомого банковскую карточку. Наказанием за проступок стали 2,5 года колонии строгого режима.
Сюжеты: Екатеринбург
На оглашение приговора суда мужчина не явился и был объявлен в розыск.
В ходе розыскных мероприятий на место проживания злоумышленника прибыли сотрудники розыскного отдела. На месте они сначала обратили внимание на количество обуви в прихожей, не соответствующее количеству человек в помещении. Затем, заглянув под диван, увидели торчащую ногу. Выяснилось, что в диване прятался осужденный.
Как пишет «Вечерний Екатеринбург», злоумышленник задержан и доставлен в СИЗО.
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