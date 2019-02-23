Неработающая жительница Серова организовала в квартире наркопритон

Незаконная деятельность серовчанки была выявлена участковыми уполномоченными в 2018 году. Правоохранительные органы опросили соседей и установили, что жилье женщины посещают сомнительные компании.

В квартире серовчанки были обнаружены шприцы, ветошь со следами крови и другие предметы, подтверждающие факты употребления запрещенных средств.

Сама серовчанка призналась в приобретении запрещенных средств через интернет.