Неработающая жительница Серова организовала в квартире наркопритон
Жительница Серова организовала в своей квартире наркопритон. В отношении женщины возбуждены два уголовных дела.
Незаконная деятельность серовчанки была выявлена участковыми уполномоченными в 2018 году. Правоохранительные органы опросили соседей и установили, что жилье женщины посещают сомнительные компании.
В квартире серовчанки были обнаружены шприцы, ветошь со следами крови и другие предметы, подтверждающие факты употребления запрещенных средств.
Сама серовчанка призналась в приобретении запрещенных средств через интернет.
В отношении женщины возбуждены два уголовных дела по статьям «Систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконный сбыт наркотических средств». Наказание за совершенные деяния подразумевает 4 и 8 лет лишения свободы, информирует МО МВД России «Серовский».