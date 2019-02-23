Попросили сдачу: лжемедики похитили деньги у двух пенсионерок Нижнего Тагила

Две женщины под видом работников поликлиники пришли в квартиру пенсионерок и пообещали в честь предстоящего праздника денежные доплаты. В одном из случаев злоумышленницы были в медицинских масках.

Лжемедики зафиксировали в тетрадях сведения, а затем попросили сдачу с крупной купюры. После ухода злоумышленниц тагильчанки лишились значительной суммы денег.

В правоохранительные органы сведения о преступных действиях сообщили родственники обманутых. В результате на злоумышленниц заведены два уголовных дела по статье «Кража».

Сотрудники МВД предупреждают, что злоумышленники могут представляться не только медиками, но и газовщиками, представителями соцслужб. Подвергаются обману чаще всего пожилые люди.