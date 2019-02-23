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Попросили сдачу: лжемедики похитили деньги у двух пенсионерок Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Nurse 2141808 960 720

Попросили сдачу: лжемедики похитили деньги у двух пенсионерок Нижнего Тагила

Сегодня, 16:18ПроисшествияФото: pixabay.com
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