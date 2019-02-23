Разбирательство по заявлению свердловского бизнесмена Капчука может быть возобновлено
Сегодня, 20:12ПроисшествияФото: pixabay.com
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Прокуратура аннулировала отказ УМВД по Екатеринбургу в возбуждении дела в отношении Сергея Туруновского, который являлся управделами Росселя. Заявление на Туруновского написал Сергей Капчук.
Сюжеты: Екатеринбург
Капчук утверждает, что Туруновский участвовал в приобретении нескольких квартир в столице России, но в оборотную ведомость недвижимость включена не была.
МВД не нашло в действиях экс-управделами Росселя признаков преступлений. Решение екатеринбургского МВД аннулировано прокуратурой, информирует ЕАН.
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