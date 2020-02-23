«Разорвали собаку»: на Урале стая волков пришла в поселок и напугала его жителей
Сегодня, 19:08ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Октябрьский поселок Красноуральска нагрянула стая волков и растерзала собаку, сообщает Ура.ру со ссылкой на депутата Дмитрия Ивашевского.
Местные жители обратились к депутату за помощью.
Стая волков напугала местных жителей — съели собаку, рассказал Ивашевский.
В областном министерстве и в местном Союзе охотников и рыболовов региона комментарий получить не удалось.
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