В Екатеринбурге из-за угрозы минирования эвакуировали торговый центр
Сегодня, 20:14ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге посетителей торгового центра «Фан-Фан» эвакуировали из-за угрозы минирования, сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали изданию в пресс-службе ГУ МВД региона, паниковать причин нет. Эвакуация произошла по причине того, что был обнаружен бесхозный предмет.
По предварительной информации, из ТЦ было эвакуировано около 400 человек. На месте дежурят сотрудники МЧС и полиции.
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