Автомобиль сгорел на подземной парковке в Нижнем Тагиле

Площадь пожара составила 4 квадратных метра, в результате чего был повреждён салон автомобиля и моторный отсек, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.
На тушение пожара прибыли 14 спасателей, а также четыре единицы техники. Пожар был полностью потушен в течение двух минут.
МЧС Свердловской области предупреждает, что каждому водителю необходимо иметь в автомобиле огнетушитель, а также осуществлять проверку исправности машины.
Напомним, 18 февраля в Екатеринбурге загорелся автосервис, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате пожара был госпитализирован работник, у которого врачи зафиксировали ожоги лица и рук второй степени.