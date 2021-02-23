Автомобиль сгорел на подземной парковке в Нижнем Тагиле

Автомобиль сгорел на подземной парковке в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:14ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
Автомобиль марки Ford Focus загорелся на подземной парковке Нижнего Тагила на улице Захарова. Возгорание произошло в 9.16 утра по местному времени.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра, в результате чего был повреждён салон автомобиля и моторный отсек, сообщает Главное управление МЧС России по Свердловской области.

На тушение пожара прибыли 14 спасателей, а также четыре единицы техники. Пожар был полностью потушен в течение двух минут.

МЧС Свердловской области предупреждает, что каждому водителю необходимо иметь в автомобиле огнетушитель, а также осуществлять проверку исправности машины.

Напомним, 18 февраля в Екатеринбурге загорелся автосервис, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В результате пожара был госпитализирован работник, у которого врачи зафиксировали ожоги лица и рук второй степени.

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