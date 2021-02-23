Лобовое ДТП с военным «УАЗом» устроил водитель в Екатеринбурге и пытался сбежать

Лобовое ДТП с военным «УАЗом» устроил водитель в Екатеринбурге и пытался сбежать

Сегодня, 12:07ПроисшествияФото: Е1
Водитель автомобиля Chevrolet Cruze устроил лобовое ДТП на улице Белинского в Екатеринбурге.

ДТП произошло ночью 23 февраля. По словам очевидцев, вместо того чтобы поворачивать по своей полосе, водитель выехал на полосу встречного движения и врезался в военный «УАЗ». Затем в «УАЗ-Патриот» сзади въехала Honda, водитель не успел затормозить.

Свидетели происшествия отметили, что водитель Chevrolet вел себя неадекватно, скорее всего он был пьян. Мужчина пытался сбежать с места происшествия, пишет Е1.

Напомним, 16 февраля в Екатеринбурге ночью пьяные супруги поехали на автомобиле за добавкой, они взяли с собой годовалого ребенка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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