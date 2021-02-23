«Накануне поругался с девушкой»: 15-летний школьник из Екатеринбурга покончил с собой

Тело мальчика, который жил в Пионерском поселке, обнаружили его родители. Он учился в гимназии № 35.
Недавно его бросила девушка, а они с самого детства знакомы. Говорят, что она его унизила, засмеяла,рассказали знакомые погибшего «КП-Екатеринбург».
Трагедия случилась 19 февраля. По словам тех, кто знал мальчика, он был спокойным и уравновешенным подростком.
Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге 11-летний школьник покончил с собой. Незадолго до этого, мать нашла и забрала у сына вейп, а затем ненадолго отлучилась. После этого мальчик совершил самоубийство.