«Накануне поругался с девушкой»: 15-летний школьник из Екатеринбурга покончил с собой

Девятиклассник из Екатеринбурга свел счеты со своей жизнью. Накануне он расстался со своей девушкой.

Тело мальчика, который жил в Пионерском поселке, обнаружили его родители. Он учился в гимназии № 35. Недавно его бросила девушка, а они с самого детства знакомы. Говорят, что она его унизила, засмеяла,рассказали знакомые погибшего «КП-Екатеринбург». Трагедия случилась 19 февраля. По словам тех, кто знал мальчика, он был спокойным и уравновешенным подростком. Напомним, в ноябре 2020 года в Екатеринбурге 11-летний школьник покончил с собой. Незадолго до этого, мать нашла и забрала у сына вейп, а затем ненадолго отлучилась. После этого мальчик совершил самоубийство.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter