«Режут во дворе»: свердловчане жалуются на жестокое обращение с коровами на ферме

«Режут во дворе»: свердловчане жалуются на жестокое обращение с коровами на ферме

Сегодня, 16:34ПроисшествияФото: стоп-кадр ролика паблика «Ящик Нижняя Тура»
Местные жители Лесного пожаловались на жестокое обращение с животными на ферме. Скот содержат в ненадлежащих условиях, а также не дают ему еду и питьё.

На ферме коровы и другие животные лежат в воде и в собственном навозе, который своевременно не убирается, пишет E1.

Коров режут прямо во дворах какие-то мужики. Вчера резали в хлеву. Никому нет дела до того, что животные находятся на грани истощения, сообщают подписчики группы «Ящик Нижняя Тура» «ВКонтакте».

Благотворительный фонд «Зоозащита» сообщил, что не может попасть на территорию фермы, так как она располагается в закрытом городе Свердловской области.

Мы с подобной ситуацией сталкиваемся впервые за 14 лет,рассказала руководитель благотворительного фонда Анна Вайман.

Напомним, в 2020 году на территории свердловской фермы произошёл пожар, в результате чего погибли 12 свиней и шесть индюков. Площадь пожара составила около 600 кв. метров.

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