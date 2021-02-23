Семья лишилась 1,7 миллиона рублей после покупки франшизы у екатеринбурженки

Семья познакомилась с Екатериной в Москве, куда женщина переехала после обмана жителей Екатеринбурга, пишет E1.
Она была очень убедительна, предложила поучаствовать в совместном бизнесе, но для этого нужны были «инвестиции»,рассказала пострадавшая женщина.
Выяснилось, что у аферистки и её мужа был журнал KIds Club, в который они уговаривали вкладываться жителей Екатеринбурга. Деньги необходимы были для «развития» бизнеса.
Екатерина и её муж ежемесячно стали получать от семьи 45 тысяч рублей на франшизу, а также 75 тысяч рублей на выпуск журнала и на прочие расходы.
Договор по франшизе не подписывали — кормили завтраками. Вложенные деньги также не возвращали,сообщила обманутая семья.
После обнаружения обмана семья начала требовать возврата денег, однако, аферистка везде заблокировала их. Тогда паре пришлось обратиться в суд. После суда к семье обратилось около десяти человек, которые также столкнулись с обманом екатеринбурженки.
Напомним, в феврале жительница Екатеринбурга смогла отсудить у аферистки 1,5 миллиона рублей. Женщина также хотела вложиться во франшизу.