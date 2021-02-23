Семья лишилась 1,7 миллиона рублей после покупки франшизы у екатеринбурженки

Семья лишилась 1,7 миллиона рублей после покупки франшизы у екатеринбурженки

Сегодня, 17:26ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Жительница Екатеринбурга Екатерина обманула семью на 1,7 миллиона рублей, предложив инвестировать в бизнес. Свердловский областной суд встал на защиту пострадавшей семьи и вынес решение полностью возместить убытки.

Семья познакомилась с Екатериной в Москве, куда женщина переехала после обмана жителей Екатеринбурга, пишет E1.

Она была очень убедительна, предложила поучаствовать в совместном бизнесе, но для этого нужны были «инвестиции»,рассказала пострадавшая женщина.

Выяснилось, что у аферистки и её мужа был журнал KIds Club, в который они уговаривали вкладываться жителей Екатеринбурга. Деньги необходимы были для «развития» бизнеса.

Екатерина и её муж ежемесячно стали получать от семьи 45 тысяч рублей на франшизу, а также 75 тысяч рублей на выпуск журнала и на прочие расходы.

Договор по франшизе не подписывали — кормили завтраками. Вложенные деньги также не возвращали,сообщила обманутая семья.

После обнаружения обмана семья начала требовать возврата денег, однако, аферистка везде заблокировала их. Тогда паре пришлось обратиться в суд. После суда к семье обратилось около десяти человек, которые также столкнулись с обманом екатеринбурженки.

Напомним, в феврале жительница Екатеринбурга смогла отсудить у аферистки 1,5 миллиона рублей. Женщина также хотела вложиться во франшизу.

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