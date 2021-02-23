Сотрудник фермы в Лесном рассказал подробности издевательств над животными

Сотрудник, работающий на ферме в Лесном рассказал об издевательствах над коровами, которые ранее удалось заснять местным жителям. Выяснилось, что на ферме содержалось около 400 животных, однако, сейчас их количество снизилось.

Сотрудники фермы говорили руководству о нехватке гранулированных кормов, однако, привозились только отруби, пишет E1. Руководству только нужно молоко. Чем коровы питаются — начальству тоже всё равно,сообщил сотрудник фермы. Также работник рассказал о том, что люди не желают работать в антисанитарных условиях, из-за чего увольняются. На ферме остаются лишь те, кто не интересуется животными. За последний месяц собственной смертью умерли только четыре коровы. Иногда по ночам приезжают какие-то южане, режут коров, которые уже умирают. Если успели зарезать до того, как она сдохла от голода и жажды, — мясо куда-то увозят, я не знаю,поделился информацией сотрудник фермы. Напомним, местные жители Лесного пожаловались на условия, в которых содержатся коровы на ферме. Животные лежали в собственном навозе и в воде. «Режут во дворе»: свердловчане жалуются на жестокое обращение с коровами на ферме

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