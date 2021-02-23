Сотрудник фермы в Лесном рассказал подробности издевательств над животными

Сотрудник фермы в Лесном рассказал подробности издевательств над животными

Сегодня, 19:31ПроисшествияФото: стоп-кадр ролика паблика «Ящик Нижняя Тура»
Сотрудник, работающий на ферме в Лесном рассказал об издевательствах над коровами, которые ранее удалось заснять местным жителям. Выяснилось, что на ферме содержалось около 400 животных, однако, сейчас их количество снизилось.

Сотрудники фермы говорили руководству о нехватке гранулированных кормов, однако, привозились только отруби, пишет E1.

Руководству только нужно молоко. Чем коровы питаются — начальству тоже всё равно,сообщил сотрудник фермы.

Также работник рассказал о том, что люди не желают работать в антисанитарных условиях, из-за чего увольняются. На ферме остаются лишь те, кто не интересуется животными. За последний месяц собственной смертью умерли только четыре коровы.

Иногда по ночам приезжают какие-то южане, режут коров, которые уже умирают. Если успели зарезать до того, как она сдохла от голода и жажды, — мясо куда-то увозят, я не знаю,поделился информацией сотрудник фермы.

Напомним, местные жители Лесного пожаловались на условия, в которых содержатся коровы на ферме. Животные лежали в собственном навозе и в воде.

Материалы по теме:
животныеиздевательствафермасотрудникрассказкоровы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы