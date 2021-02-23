«Спрыгнул с горящего крана»: в Тагиле погиб машинист в конвертерном цехе на НТМК

Вечером 22 февраля загорелся кран. Рабочий попытался доехать до посадочной площадки, но огонь был сильный. На 33-летнем машинисте загорелась одежда, и он решил выпрыгнуть из крана с 25-метровой высоты, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
В пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК редакции TagilCity.ru информацию подтвердили.
В конвертерном цехе НТМК после возгорания на одном из грузоподъёмных механизмов был обнаружен машинист крана без признаков жизни. На комбинате создана комиссия, ведётся расследование,пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что руководство комбината выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родственникам будет оказана материальная помощь.
Напомним, в декабре 2020 года на «Уралвагонзаводе» под прессом погиб рабочий. Тагильчаниин залез в пресс-штамп, чтобы отремонтировать его. Предварительно мужчина отключил оборудование. По версии следствия, пресс сработал из-за старости и насмерть придавил работника.