«Спрыгнул с горящего крана»: в Тагиле погиб машинист в конвертерном цехе на НТМК

«Спрыгнул с горящего крана»: в Тагиле погиб машинист в конвертерном цехе на НТМК

Сегодня, 17:18ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
В Нижнем Тагиле на НТМК в конвертерном цехе погиб молодой рабочий, он спрыгнул с горящего крана, рассказал редакции TagilCity.ru инсайдер.

Вечером 22 февраля загорелся кран. Рабочий попытался доехать до посадочной площадки, но огонь был сильный. На 33-летнем машинисте загорелась одежда, и он решил выпрыгнуть из крана с 25-метровой высоты, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

В пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК редакции TagilCity.ru информацию подтвердили.

В конвертерном цехе НТМК после возгорания на одном из грузоподъёмных механизмов был обнаружен машинист крана без признаков жизни. На комбинате создана комиссия, ведётся расследование,пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что руководство комбината выражает искренние соболезнования семье погибшего. Родственникам будет оказана материальная помощь.

Напомним, в декабре 2020 года на «Уралвагонзаводе» под прессом погиб рабочий. Тагильчаниин залез в пресс-штамп, чтобы отремонтировать его. Предварительно мужчина отключил оборудование. По версии следствия, пресс сработал из-за старости и насмерть придавил работника.

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