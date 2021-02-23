«Спрыгнул с горящего крана»: в Тагиле погиб машинист в конвертерном цехе на НТМК

Вечером 22 февраля загорелся кран. Рабочий попытался доехать до посадочной площадки, но огонь был сильный. На 33-летнем машинисте загорелась одежда, и он решил выпрыгнуть из крана с 25-метровой высоты, пишет паблик «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».