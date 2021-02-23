Тратил деньги с украденных кредиток: безработный вор был пойман в Екатеринбурге

В полицию с заявлением обратилась 44-летняя жительница Екаеринбурга, она сообщила о пропаже банковской карты и краже денег с нее. По ее словам, она хотела расплатиться на кассе в торговом центре и увидела, что карты нет. Через некоторое время пострадавшей пришли уведомления о списании четырех тысяч рублей за товары, которые она не приобретала, пишет Е1 со ссылкой на УМВД по Екатеринбургу.
Полицейские смогли найти подозреваемого. Безработный мужчина признался, что тратил деньги с карты, используя бесконтактную оплату. Теперь вору грозит до шести лет лишения свободы за кражу с банковского счета по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Он отпущен под подписку о невыезде.
Напомним, полиция Нижнего Тагила разыскивает вора-рецидивиста, который украл у знакомой женщины планшет после совместного распития алкоголя.