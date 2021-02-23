Власти Лесного проверят ферму из-за жалобы жителей на жестокое обращение с животными

Власти Лесного проверят ферму из-за жалобы жителей на жестокое обращение с животными

Сегодня, 20:34ПроисшествияФото: ООО «Агрохолдинг "Север»
В ближайшее время будет организована проверка на ферме в Лесном после жалоб местных жителей на жестокое обращение с животными. Разобраться в данном деле предстоит администрации города.

Выяснилось, что арендатор помещений ФГУСП «Совхоз "Таежный"» на данный момент проходит процедуру банкротства, пишет E1.

По данным арендатора одного из коровников, он находится в удовлетворительном состоянии, в помещении убрано, животные накормлены ,сообщила администрации Лесного.

В ближайшее время будет назначена проверка фермы, в результате чего будет принято соответствующее решение.

Напомним, жители Лесного пожаловались на жестокое обращение с животными из-за антисанитарных условий в хлеву. Выяснилось, что коровы не получают еды и питья, а также они лежат в собственном навозе.

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