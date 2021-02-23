Власти Лесного проверят ферму из-за жалобы жителей на жестокое обращение с животными

Выяснилось, что арендатор помещений ФГУСП «Совхоз "Таежный"» на данный момент проходит процедуру банкротства, пишет E1.
По данным арендатора одного из коровников, он находится в удовлетворительном состоянии, в помещении убрано, животные накормлены ,сообщила администрации Лесного.
В ближайшее время будет назначена проверка фермы, в результате чего будет принято соответствующее решение.
Напомним, жители Лесного пожаловались на жестокое обращение с животными из-за антисанитарных условий в хлеву. Выяснилось, что коровы не получают еды и питья, а также они лежат в собственном навозе.