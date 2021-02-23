Жителю Серова и его приятелю грозит до 20 лет лишения свободы за продажу наркотиков

У свердловчанина было найдено четыре свертка в кармане, в результате чего его задержали сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что житель Серова занимался продажей наркотических средств со своим знакомым из Челябинска.

Подозреваемые ранее не были судимы. К употреблению запрещённых веществ они пристрастились ещё в молодом возрасте, пишет Serovglobus.ru. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в свёртках жителя Серова находилось запрещённое вещество массой 3,95 грамма. У челябинца обнаружили 0,99 грамма наркотических средств. Как пояснил фигурант уголовного дела, изъятая партия наркотика предназначалась для последующей расфасовки наркосмеси и раскладке ее в разных местах города,сообщил следователь МО МВД России «Серовский» капитан юстиции Наталья Егорова. В отношении жителя Серова и уроженца Челябинска возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы. Напомним, в феврале в Нижнем Тагиле был задержан мужчина, который хранил у себя дома 377 «закладок». Пакетики с наркотическим веществом обвиняемый спрятал под линолеум. Хранил под линолеумом: в Нижнем Тагиле задержан мужчина с 377 «закладками»

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