75-летний пенсионер из Качканара будет 50 лет выплачивать 10 млн штрафа

75-летний пенсионер из Качканара будет 50 лет выплачивать 10 млн штрафа
75-летний пенсионер из Качканара будет 50 лет выплачивать 10 млн штрафа
Сегодня, 14:23ПроисшествияФото: 1МI
Анатолия Мамаева из Качканара суд обязал выплачивать 10 миллионов рублей штрафа за незаконную рубку деревьев. Мужчине уже 75 лет, и он на пенсии, половину из которой вынужден отдавать ежемесячно в качестве погашения долга.

Будучи главным инженером управления горхозяйством Качканара с 2008 по 2019 годы, Мамаев дал разрешение мусульманской общине на расширение кладбища за счет вырубки леса. Согласно постановлению горсуда, на территории поселка Именновский экс-чиновник, пользуясь служебным положением и не заключая договора аренды, дал разрешение на вырубку гектар леса, пишет Znak.

С 2008 года территорий владеет Верхотурское лесничество, которое возмутилось вырубкой 477 деревьев — сосен, елей, берез и осин. Общее количество вырубки составило 354 кубических гектара.

Чиновники на суде заявили, что о делах Мамаева и мусульманской общины не знали.

Сам пенсионер будет оспаривать решение суда — мужчину приговорили к одному году условно по ст. 206 УК РФ с выплатой штрафа в 9,6 миллиона рублей.

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