75-летний пенсионер из Качканара будет 50 лет выплачивать 10 млн штрафа

Анатолия Мамаева из Качканара суд обязал выплачивать 10 миллионов рублей штрафа за незаконную рубку деревьев. Мужчине уже 75 лет, и он на пенсии, половину из которой вынужден отдавать ежемесячно в качестве погашения долга.

Будучи главным инженером управления горхозяйством Качканара с 2008 по 2019 годы, Мамаев дал разрешение мусульманской общине на расширение кладбища за счет вырубки леса. Согласно постановлению горсуда, на территории поселка Именновский экс-чиновник, пользуясь служебным положением и не заключая договора аренды, дал разрешение на вырубку гектар леса, пишет Znak. С 2008 года территорий владеет Верхотурское лесничество, которое возмутилось вырубкой 477 деревьев — сосен, елей, берез и осин. Общее количество вырубки составило 354 кубических гектара. Чиновники на суде заявили, что о делах Мамаева и мусульманской общины не знали. Сам пенсионер будет оспаривать решение суда — мужчину приговорили к одному году условно по ст. 206 УК РФ с выплатой штрафа в 9,6 миллиона рублей. За вырубку леса на 4,5 миллиона рублей уральца отправили в колонию

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