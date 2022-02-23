Вор украл карту у школьницы из Екатеринбурга и потратил более 5 тысяч в алкомаркетах

Мужчину, похитившего банковскую карту у школьницы и потратившего с нее более 5 тысяч рублей в алкомаркетах, разыскивает полиция Екатеринбурга.

Родители девочки поняли, что карту украли после того, как ее маме стали приходить уведомления о списании средств. Отец обратился в магазины, где были совершены покупки. На записи с камер видеонаблюдений покупки совершает один и тот же мужчина. Он успел потратить более пяти тысяч рублей в акогольном, продуктовом и табачном магазине, прежде чем карту не заблокировали. Пострадавшие написали заявление в полицию, проводится проверка, вора разыскивают. Предположительно, он может быть причастен к нескольким подобным преступлениям, пишет Е1. Напомним, 20-летний житель Николо-Павловска нашел у вокзала банковскую карту с написанным пин-кодом, снял с нее 8,4 тысячи рублей и потратил деньги. После публикаций его фото в СМИ, молодой человек сам пришел в полицию. Он признал свою вину и пообещал возместить ущерб. Укравший с карты с пин-кодом у тагильчанки 8,4 тысячи явился с повинной в полицию

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