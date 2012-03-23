19-летний тагильчанин избил мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Пострадавший в коме

21 марта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 19-летнего студента Нижнетагильского машиностроительного техникума. Инцидент произошел вечером, около 19 часов, 20 марта, в районе перекрестка улиц Ильича – Чайковского на Вагонке.

52-летний мужчина переходил дорогу в неположенном месте, что вызвало гнев у молодого человека, ехавшего на автомобиле. Парень резко затормозил и, выскочив из машины, ударил нарушителя. От этого пешеход упал и стукнулся головой о бетонный бордюр. Молодой водитель, не обратив на это внимание, быстро уехал с места ссоры.