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19-летний тагильчанин избил мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Пострадавший в коме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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19-летний тагильчанин избил мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Пострадавший в коме

23 марта 2012, 14:17Происшествия
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