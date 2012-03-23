У нянечки детского сада в Нижнем Тагиле выявили туберкулез. Дети проходят обследование

По этому сообщению сотрудниками ведомства было проведено расследование причин заболевания помощницы воспитателя туберкулезом. Скорее всего, женщина могла заразиться туберкулезом от мужа, который совсем недавно освободился из мест лишения свободы. Сейчас нянечка лежит в стационаре, а в дошкольном учреждении проходит масштабная проверка.

По данным, предоставленным в Роспотребнадзоре, контактные сотрудникии дети проходят обследование в противотуберкулезномдиспансере. Кроме того, в детском садике проведена заключительная дезинфекция. Сегодня в учреждении будет проведено общее собрание с родителями и детьми.

Известно, что новую сотрудницу МДОУ приняли на работу 23 января 2012 года. При устройстве она прошла медицинское обследование, в том числе предоставила работадателю результаты флюорографии месячной давности. Это не противоречило требованиям, так как эта процедура чаще всего проводится раз в год. Но недавно после повторного исследования легких у женщины выявили туберкулез, после чего она уволилась из садика по собственному желанию.

Эта история уже приобрела широкую огласку и большой резонанс в обществе. Дело взято под личный контроль министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова. Также «держат руку на пульсе» в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области и в управлении образования Нижнего Тагила. По просьбе губернатора Александра Мишарина подготовлены письма по усилению контроля за состоянием здоровья персонала образовательных учреждений, которые разосланы по минуципалитетам Свердловской области.

В дошкольных учреждениях должна быть обеспечена системная безопасность детей. Это касается всего: здоровья персонала, экологического контроля строительных материалов, оборудования игровых комнат и площадок, высоких требований к продуктам и пищеблоку и так далее. Жизнь и здоровье нового поколения уральцев - высшая ценность, которую следует оберегать подчеркивает Александр Мишарин.