Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
У нянечки детского сада в Нижнем Тагиле выявили туберкулез. Дети проходят обследование
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

У нянечки детского сада в Нижнем Тагиле выявили туберкулез. Дети проходят обследование

23 марта 2012, 11:21ПроисшествияВалерия Лошкарева
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?