В Нижнем Тагиле в полицейском участке скончался 37-летний мужчина
23 марта 2014, 10:20ПроисшествияЕвгения
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В Свердловской области в полицейском участке скончался 37-летний житель Нижнего Тагила. Причину смерти покажет экспертиза.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел накануне вечером. В отдел полиции №20 Нижнего Тагила в 15.30 для составления протокола по административному правонарушению был доставлен безработный тагильчанин 1977 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
В 18.35 в дежурную службу главного областного управления МВД поступила информация о смерти задержанного. В пресс-центре ГУ МВД сообщили, что мужчина, страдавший от астмы, как впоследствии выяснилось, в один момент пожаловался на плохое самочувствие, поэтому полицейские вызвали скорую помощь, но до прибытия врачей он скончался.
По данному факту назначены проверка и экспертиза, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
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