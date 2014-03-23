В Нижнем Тагиле в полицейском участке скончался 37-летний мужчина

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Инцидент произошел накануне вечером. В отдел полиции №20 Нижнего Тагила в 15.30 для составления протокола по административному правонарушению был доставлен безработный тагильчанин 1977 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

В 18.35 в дежурную службу главного областного управления МВД поступила информация о смерти задержанного. В пресс-центре ГУ МВД сообщили, что мужчина, страдавший от астмы, как впоследствии выяснилось, в один момент пожаловался на плохое самочувствие, поэтому полицейские вызвали скорую помощь, но до прибытия врачей он скончался.