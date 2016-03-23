Пожилую тагильчанку сбили на пешеходном переходе на Вагонке (ФОТО)

В 9:30 водитель иномарки поворачивал на зеленый сигнал светофора и не заметил тагильчанку:

Водитель автомобиля Chevrolet двигался по улице Окунева в сторону проспекта Вагоностроителей. При повороте на зеленый сигнал светофора он допустил наезд на женщину 1933 года рождения, переходившую проезжую часть. Она пересекала дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

После осмотра медиками скорой помощи, пострадавшая была отправлена в ЦГБ №1. По предварительному диагнозу, у неё ушиб ноги, -- рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Обследование в больнице позволит уточнить, не окажется ли травма серьезнее, чем показалось на первый взгляд.

Это второе в Нижнем Тагиле ДТП с участием автомобиля Chevrolet за двое суток. Вчера Chevrolet столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107 на улице Садоводов.