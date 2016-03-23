Провести беседы и воспитательную работу: в Екатеринбурге следователи выдвинули требования к руководителю коллекторов, терроризировавших жителей
Это первое внесенное представление от следователей в деле о бесчинстве «выбивателей» долгов.
Требование внесено руководителю микрофинансовой организации «Домашние деньги». Данное требование содержит предложение «принять комплекс мер по устранению выявленных нарушений закона».
Следственный орган требует руководство наладить профилактические и воспитательные работы с сотрудниками. Помимо этого, разработать комплекс мер по соблюдению прав и законных интересов граждан, а также более внимательно подходить к выбору сотрудников организации. Наконец, следователи требуют привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
Напоминаем, что в конце февраля коллекторы, которые представляют интересы компании «Домашние деньги», явились в дом одного из заемщиков с требованием вернуть долг. Мужчины угрожали 12-летнему сыну должника, замуровали его в квартире, а также повредили замки и провода. Кроме того, они терроризировали соседей угрозами и телефонными звонками.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru