Провести беседы и воспитательную работу: в Екатеринбурге следователи выдвинули требования к руководителю коллекторов, терроризировавших жителей

Следственный орган требует руководство наладить профилактические и воспитательные работы с сотрудниками. Помимо этого, разработать комплекс мер по соблюдению прав и законных интересов граждан, а также более внимательно подходить к выбору сотрудников организации. Наконец, следователи требуют привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

Напоминаем, что в конце февраля коллекторы, которые представляют интересы компании «Домашние деньги», явились в дом одного из заемщиков с требованием вернуть долг. Мужчины угрожали 12-летнему сыну должника, замуровали его в квартире, а также повредили замки и провода. Кроме того, они терроризировали соседей угрозами и телефонными звонками.