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Провести беседы и воспитательную работу: в Екатеринбурге следователи выдвинули требования к руководителю коллекторов, терроризировавших жителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Провести беседы и воспитательную работу: в Екатеринбурге следователи выдвинули требования к руководителю коллекторов, терроризировавших жителей

23 марта 2016, 13:20ПроисшествияТимофей Данилов
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