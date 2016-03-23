В Екатеринбурге вынесен приговор водителю, который ударил беременную автоледи (ФОТО)

Напомним, дорожный конфликт между Борисом Малафеевым и Эвелиной Мурзиной произошел прошлым летом. В Сети появилась запись с видеорегистратора пострадавшей. На записи видно, что Малафеев на своей «Ауди» несколько раз подрезал женщину, пытаясь перестроиться в её полосу.

Однако Мурзина не пропускала торопливого водителя. Тогда Малафеев перекрыл её дорогу, выскочил из дорогой иномарки и несколько раз ударил беременную автоледи.

Этот инцидент получил широкий общественный резонанс. Позже стало известно, что Малафеев – сын сотрудницы аппарата областной прокуратуры. Из-за дорожного скандала матери пришлось уволиться с работы.

Сам автохам утверждает, что в «Ауди» еще находились его жена и дочка, которую везли крестить в церковь. Мурзина якобы подрезала Малафеева, и ребенок ударился головой об кресло из-за резкого торможения. Тогда отец разозлился и вышел из машины, чтобы разобраться с автоледи. При этом, Малафеев утверждает, что никакой беременности у неё не заметил.

Обвинение просило для автохама 9 месяцев исправительных работ и 500 тысяч рублей компенсации. Сам же Малафеев не считал себя неправым и предлагал женщине 200 тысяч, чтобы разойтись с миром. Но та категорически отказывалась. Во время последнего заседания перед прениями сторон, мужчина все же признал, что ударил беременную Эвелиной Мурзиной и извинился перед ней.

Суд назначил наказание Малафееву – 8 месяцев исправительных работ и выплата компенсации в размере 50 тысяч рублей. Денежная сумма защиту устроила, а вот с первой частью приговора не согласилась. Адвокат намерен его обжаловать, аргументируя это тем, что из-за судимости Малафеева у его детей могут быть проблемы с трудоустройством.