В Лесном два алкомаркета оштрафованы за продажу сигарет около школы и детского сада
Юридическое лицо магазинов выплатит круглую сумму за нарушение законодательства.
Специалисты Роспотребнадзора провели проверку двух магазинов популярной сети алкомаретов. В ходе проверки выявлено нарушение требований продажи табачной продукции – сигареты продавали на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений.
Суд признал действия ООО «Залесье», которое является юридическим лицом магазинов, незаконными и обязал прекратить реализацию табака вблизи хореографической школы и детсада. Кроме того, виновник должен выплатить штраф – 188 тысячи рублей.
Примечательно, что продажа алкоголя под запрет не попала. В Роспотребнадзоре пояснили: нет ничего криминального в том, что спиртное продается рядом с образовательными учреждениями. Ведь допустимое расстояние от торговых точек, реализующих сигареты, до школ и детских садов определяет федеральный закон. А то, насколько далеко от этих учреждений допускается продавать спиртные напитки, решает каждый муниципалитет отдельно.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru