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В Лесном два алкомаркета оштрафованы за продажу сигарет около школы и детского сада
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Лесном два алкомаркета оштрафованы за продажу сигарет около школы и детского сада

23 марта 2016, 10:00ПроисшествияТимофей Данилов
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