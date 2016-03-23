В Лесном два алкомаркета оштрафованы за продажу сигарет около школы и детского сада

Примечательно, что продажа алкоголя под запрет не попала. В Роспотребнадзоре пояснили: нет ничего криминального в том, что спиртное продается рядом с образовательными учреждениями. Ведь допустимое расстояние от торговых точек, реализующих сигареты, до школ и детских садов определяет федеральный закон. А то, насколько далеко от этих учреждений допускается продавать спиртные напитки, решает каждый муниципалитет отдельно.