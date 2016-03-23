В Верхотурье пожарный спас двухлетнего ребенка от снежного завала (ФОТО)

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в заречной части города. Двухлетний Василий резвился во дворе частного дома. Присматривала за малышом его 10-летняя сестра. Волею судьбы рядом с домом стоял пожарный Денис Степанов – он наблюдал за шалостями Васи, пока ждал своего знакомого.

Тогда мужчина и услышал зловещий звук сползающего с крыши снега. Едва почувствовав опасность, Денис Степанов рванулся к малышу и откинул его в сторону, приняв удар на себя. Конечно, вместе с Васей на садовом участке была сестра. Но вряд ли она смогла бы уберечь своего братика от беды.

По данным МСЧ, на огнеборца упало приблизительно полтонны снега. К счастью, спаситель ребенка не получил серьезных травм – только шею ледяным козырьком оцарапало. А для двухлетнего мальчика такой удар мог стать смертельным.

В том, что на крыше дома скопилось столько снега – неудивительно. В выходные в Свердловской области хозяйничал сильный ураган: шквалистый ветер срывал кровлю домов, сносил заборы и деревья. В Нижнем Тагиле и вовсе началась снежная гроза. Кроме того, по всему региону наблюдался обильный снегопад.