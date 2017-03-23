Автомобили столкнулись на круговом движении Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 марта 2017, 13:35ПроисшествияЕкатерина Малых
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Вчера, 22 марта, в районе ГГМ Нижнего Тагила произошла авария.
Очевидцы сообщили о столкновении трёх автомобилей на круговом движении: ВАЗ-2111, Honda HR-V и черный внедорожник. ДТП произошло на пересечении улиц Челюскинцев с Черноисточинским шоссе .
Однако в ГИБДД подтвердили столкновение лишь двух автомобилей: ВАЗа и Хонды. За рулём отечественного авто находился мужчина 28 лет.
Предварительной причиной аварии считается несоответствие скоростного режима ВАЗа конкретным условиям движения пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
За рулём Honda HR-V находился мужчина 55 лет. О наличии пострадавших в аварии не сообщается.
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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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