Автомобили столкнулись на круговом движении Черноисточинского шоссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Очевидцы сообщили о столкновении трёх автомобилей на круговом движении: ВАЗ-2111, Honda HR-V и черный внедорожник. ДТП произошло на пересечении улиц Челюскинцев с Черноисточинским шоссе .

Однако в ГИБДД подтвердили столкновение лишь двух автомобилей: ВАЗа и Хонды. За рулём отечественного авто находился мужчина 28 лет.

Предварительной причиной аварии считается несоответствие скоростного режима ВАЗа конкретным условиям движения пояснили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

За рулём Honda HR-V находился мужчина 55 лет. О наличии пострадавших в аварии не сообщается.