Бомж с парализованными ногами застрял в теплотрассе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

21 марта на пульт диспетчера поисково-спасательной службы Нижнего Тагила поступило сообщение. По телефону сообщили, что в теплотрассе по улице Красноармейской находится мужчина: у него парализованы ноги, и он не может оттуда выбраться самостоятельно.