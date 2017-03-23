Бомж с парализованными ногами застрял в теплотрассе в Нижнем Тагиле (ФОТО)
23 марта 2017, 14:10Происшествия
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В Нижнем Тагиле спасатели достали из теплотрассы мужчину с парализованными ногами. Личность мужчины-бомжа устанавливается, сообщает «Центр защиты населения».
Сюжеты: Нижний Тагил
21 марта на пульт диспетчера поисково-спасательной службы Нижнего Тагила поступило сообщение. По телефону сообщили, что в теплотрассе по улице Красноармейской находится мужчина: у него парализованы ноги, и он не может оттуда выбраться самостоятельно.
Спасательная группа выехала по указанному адресу. С помощью специального снаряжения мужчину извлекли из теплотрассы. Сотрудники ПСС передали его медикам скорой помощи для обследования, затем – в полицию для установления личности пострадавшего и обстоятельств случившегося.
Фото: «Центр защиты населения»
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