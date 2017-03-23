Четверо мужчин похитили молодого парня в Серове и требовали выкуп 20 тысяч рублей

11 сентября 2016 года в полицию Серова поступило заявление о похищении. 22-летний молодой человек сообщил о том, что к нему обратились четверо мужчин с требованием заплатить якобы имеющийся долг. Он пришел на назначенную встречу со своим 18-летним приятелем.

Договориться со злоумышленниками молодые люди не смогли. 22-летний местный житель сумел уйти со встречи, а второй сделать этого не смог. Тогда требовавшие долг мужчины, применив физическую силу, наручники и бейсбольную биту, усадили потерпевшего в машину и увезли. После они удерживали его насильно в квартире. Впоследствии приятелю похищенного человека позвонили с требованием выкупа. Сумма, которую они запросили, составила 20 000 рублей.

После проведения оперативных действий полицейским удалось задержать подозреваемых в преступлении. Ими оказались жители Свердловской и Челябинской областей 1980-1994 г. р., приехавшие в Серов на заработки в качестве строителей.

В настоящее время всем четверым предъявлено обвинение в похищении человека из корыстных побуждений по предварительному сговору. Они находятся под стражей, сообщает СУ СК Свердловской области.