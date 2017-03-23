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Четверо мужчин похитили молодого парня в Серове и требовали выкуп 20 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четверо мужчин похитили молодого парня в Серове и требовали выкуп 20 тысяч рублей

23 марта 2017, 16:40Происшествия
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