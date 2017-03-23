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Четыре сотрудника колонии в Свердловской области получили от 7,5 до 13,5 лет за смерть заключенного
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Четыре сотрудника колонии в Свердловской области получили от 7,5 до 13,5 лет за смерть заключенного

23 марта 2017, 18:10Происшествия
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