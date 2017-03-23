Четыре сотрудника колонии в Свердловской области получили от 7,5 до 13,5 лет за смерть заключенного

В Невьянске состоялся суд в отношении четырех сотрудников колонии №46. Установлено, что трое из обвиняемых 1 июля 2015 года избили осужденного, допускавшего нарушения отбывания наказания. Сотрудники ИК-46 наносили удары руками, ногами и одеялом, свернутым в плотный рулон.

3 июля 2015 года бывший начальник колонии нанес удар в область сердца одному из осужденных, после чего тот на двое суток пристегнут наручниками ко входу в камеру. Позже все эти действия привели к смерти потерпевшего.

Согласно материалам дела, бывший начальник ИК-46 допустил еще одно преступление: он подписал приказ в ноябре 2012 года о назначении водителя-сотрудника гаража колонии на должность младшего инспектора отдела охраны по совместительству. Сотрудник фактически не исполнял свои обязанности, но получал за это деньги, чем нанес ущерб в размере 124 000 рублей.

Вместо этого водитель обслуживал личный автомобиль начальника Land Rover и оказывал неслужебные услуги – возил его родственников. Полиция заключила под стражу начальника колонии, его заместителя и начальника отдела безопасности. С четвертого обвиняемого была взята подписка о невыезде.

Бывший начальник колонии и водитель частично признали свою вину. Остальные обвиняемые полностью отрицают свою причастность к преступлениям.