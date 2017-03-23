До 20 лет тюрьмы грозит тагильчанину за торговлю наркотиками через интернет

Автомобиль подозреваемого был остановлен полицейскими на Вагонке для проведения досмотра, в машине обнаружились сотовые телефоны, банковские карты и пакет с белым порошком, предположительно - наркотиком.

В отделе полиции, куда доставили задержанного, в его личных вещах обнаружились свертки фольги с идентичным веществом. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик. Общая масса изъятого составила более 4 грамм.

При досмотре квартиры мужчины было обнаружено еще 400 грамм наркотика и ноутбук, с помощью которого он осуществлял торговлю через интернет.

Задержанный от дачи показаний отказался, но признал, что наркотик принадлежит ему.

Возбуждено уголовное делопроизводство по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба МВД «Нижнетагильское».