Фирма в Серове оштрафована на полмиллиона рублей за незаконную сделку

Серовская прокуратура провела проверку в отношении ООО «Региональное Техническое снабжение». В ходе надзорных мероприятий было установлено: 15 января 2015 года между названной организацией и ООО «Аргус СФК», занимающимся переработкой леса, был заключен договор на поставку товара.

В то же время начальник отдела снабжения «Аргус СФК» намеревался делать ремонт своего жилого дома. В конце 2015 года он заключил договор купли-продажи стройматериалов с компанией «Первая Кровельная» от имени своей жены и получил спецификацию на получение товара на сумму свыше 54 000 рублей.

После этого мужчина предложил сотруднику организации «Региональное Техническое снабжение» оплатить вышеназванную сумму. При этом предупредил, что в случае отказа он прекратит торгово-хозяйственные отношения между их предприятиями.

Заместитель генерального директора ООО «Региональное Техническое снабжение» согласился на поступившее ему предложение и заключил с ООО «Первая Кровельная» договор на поставку стройматериалов для начальника отдела снабжения и оплатил их.

В ноябре 2016 года начальник отдела снабжения ООО «Аргус СФК» был признан виновным в незаконном получении имущества как лицо, занимающее управленческую должность, и оштрафован на 50 000 рублей.

Серовская прокуратура также усмотрела нарушение антикоррупционного законодательства в деятельности ООО «Региональное Техническое снабжение» и возбудила административное дело. Пот результатам прокурорской проверки мировой суд принял решение: оштрафовать ООО «Региональное Техническое снабжение» на 500 000 рублей.