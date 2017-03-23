Короткое замыкание холодильника стало причиной пожара в Екатеринбурге: один человек пострадал
23 марта 2017, 08:50Происшествия
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22 марта в Екатеринбурге загорелся жилой дом по улице Феофанова. Звонок в дежурную часть поступил около часу дня.
Сюжеты: Екатеринбург
Прибывшие на место спасатели обнаружили, что очаг пожара находится на кухне первого этажа в одной из квартир. По предположению пожарных, произошло короткое замыкание холодильника.
Ликвидировав огонь, пожарные установили заглушку на газопровод и отключили плиту. Сообщается, что помещение выгорело полностью.
В момент пожара в квартире находился мужчина. Он получил ожоги рук при попытке потушить огонь своими силами. С травмами он был госпитализирован в ожоговый центр 40-ой ЦГБ, передает ОТВ.
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