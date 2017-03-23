Личность попавшей с инсультом в больницу тагильчанки установлена
23 марта 2017, 09:20Происшествия
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Полиция установила личность бабушки, ранее попавшей в больницу Нижнего Тагила с потерей памяти после инсульта. Ей оказалась 66-летная Лидия Павловна Кислицына.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», по указанному свидетелями адресу проживания пенсионерки выехал участковый. Пообщался с соседями - бабушка живет на улице Быкова.
Выяснилось: пожилая женщина проживает с сильно пьющей дочерью. Узнать, почему женщина не искала мать, не удалось, но со слов соседей, она обещала навестить ее в больнице.
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