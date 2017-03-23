Личность попавшей с инсультом в больницу тагильчанки установлена

Как сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское», по указанному свидетелями адресу проживания пенсионерки выехал участковый. Пообщался с соседями - бабушка живет на улице Быкова.

Выяснилось: пожилая женщина проживает с сильно пьющей дочерью. Узнать, почему женщина не искала мать, не удалось, но со слов соседей, она обещала навестить ее в больнице.