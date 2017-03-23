Мумия пропавшего год назад заводчанина обнаружена в общежитии Екатеринбурга
23 марта 2017, 09:05Происшествия
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В Екатеринбурге в комнате общежития на улице Донбасской было обнаружено тело работника Уралмашзавода, который исчез год назад.
Сюжеты: Екатеринбург
Сообщается, что мужчина с седой бородой и усами лежал на кровати в одних трусах.
Запах гниения тела вовремя не обнаружили, поскольку в этом общежитии вонь - обычное дело, пишет E1.ru, ссылаясь на информацию от полиции города. Дверь решили вскрыть тогда, когда поняли, что комнатой давно никто не пользуется.
Официальные комментарии по факту этой находки пока даны не были.
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