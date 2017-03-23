Обезглавивший пассажирку таксист из Екатеринбурга получил 9 лет и 9 месяцев колонии строгого режима

46-летний житель Екатеринбурга, работавший таксистом, получил 9 лет и 9 месяцев колонии строгого режима за убийство. Ранним утром 25 июля 2016 года он отвозил пассажирку в район Мичуринских прудов. Далее они вместе отдохнули, искупались. Девушка пила пиво.

Когда сели в машину, произошел конфликт: женщина пролила пиво в салоне. 46-летний водитель ударил ее локтем в голову, и она потеряла сознание.

Мужчина поместил девушку в багажник, купил нож и ночью убил ее, отрезав ей голову на берегу водоема.

Суд вынес приговор: 9 лет и 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также обвиняемому назначен штраф в размере 800 000 рублей в качестве компенсации морального вреда и 220 000 рублей – на расходы по погребению убитой, сообщает пресс-служба прокуратуры.