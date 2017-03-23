Обрушившийся в центре Екатеринбурга каменный козырек едва не убил прохожего (ВИДЕО)

В Управляющей компании, которая обслуживает данный дом по ул. Ленина, сообщили, что фасады не входят в сферу их ответственности. Следовательно, виноват в инциденте сам магазин. Имеются неподтвержденные данные, что торговая сеть испытывает финансовые затруднения.