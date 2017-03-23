Причиной тройной аварии в центре Нижнего Тагила стало несоблюдение очерёдности проезда (ВИДЕО)

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:30. Водитель автомобиля Honda 1952 года рождения допустил наезд на ГАЗ, а затем ещё и на Ford.

У Волги полностью смята передняя часть автомобиля. Два другие участника ДТП имеют сильные замятости правой и левой сторон автомобиля, соответственно их положению на момент столкновения.

Повреждения машин не позволили им самостоятельно покинуть место аварии. Около 12 часов началась транспортировка участников ДТП автоэвакуатором.

Предварительной причиной аварии является несоблюдение очерёдности проезда водителя Honda сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Пострадавших данном дорожно-транспортном происшествии нет.