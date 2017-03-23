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Причиной тройной аварии в центре Нижнего Тагила стало несоблюдение очерёдности проезда (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Причиной тройной аварии в центре Нижнего Тагила стало несоблюдение очерёдности проезда (ВИДЕО)

23 марта 2017, 18:00ПроисшествияЕкатерина Малых
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